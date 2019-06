Óliver Torres passa férias românticas nas Ilhas Canárias

Jogador do FC Porto desfruta do calor ao lado da namorada, Patrícia.

O amor é o mote das férias de Óliver Torres com a namorada, Patrícia Gómez. O casal rumou até Lanzarote, nas Ilhas Canárias, e além de estar a desfrutar do calor intenso e das águas cristalinas, tem aproveitado para namorar e gozar de vários momentos a dois.Nas redes sociais, o jogador do FC Porto mostra-se completamente rendido aos encantos da sua musa inspiradora que decidiu dedicar-lhe uma mensagem de amor: "Quanto mais descubro quem és, mais me apaixono". Os fãs parecem delirar com a troca de gestos de carinho entre o par romântico.Os pais e irmã de Óliver Torres também estão a acompanhá-lo nesta viagem rumo ao calor. O jogador mostra-se realizado por conseguir proporcionar estes dias de sonho aos seus familiares.