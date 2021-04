Olívia Ortiz cada vez mais afastada dos ecrãs: "Não tenho nenhum convite para voltar à televisão"

Desde o pós-gala [programa da 'Casa dos Segredos'] não apareceu um projeto em televisão que me aliciasse mais do que o meu projeto digital", escreveu em 2019.



A última aparição de Olívia Ortiz no mundo televisivo foi há dois anos no 'A Caminho do Título', emissão especial que a TVI realizou.

O futuro demostra-se cada vez mais distante do mundo televisivo. A apresentadora, que está afastada dos ecrãs há mais de dois anos e tem apostado nas suas redes sociais.Olívia Ortiz fez um direto no Instagram onde esclareceu as dúvidas dos fãs. O regresso à apresentação era a pergunta mais feitas pelos seguidores. A influencer confirmou que não tem recebido propostas para regressar aos ecrãs., confessou.Embora sem qualquer proposta, a antiga aposta da TVI garante: "Recorde-se que esta não é a primeira vez que Olívia Ortiz é confrontada com o seu afastamento como apresentadora, algo que afirmou ser também uma opção própria. "