Olívia Ortiz

13 mai 2020 • 12:41

Com saudades do sol e de mar, Olívia Ortiz partilhou uma fotografia na praia em que recorda o último verão.Com um fato de banho coral, que evidencia o bronze a sua silhueta tonificada, a apresentadora conquistou de imediato a atenção dos fãs, que se multiplicaram em elogios.Aos 33 anos, Olívia mostra-se confiante com a sua imagem, fruto de vários cuidados com o corpo.n