Olívia Ortiz perde a cabeça com Serginho

Apresentadora respondeu ao comentário depreciativo de Sérginho.

Durante a manhã desta quarta-feira, 29 de maio, decorreu a habitual 'Crónica Social' no programa das manhãs da TVI, 'Você na TV!', em que Serginho fala de diversas figuras públicas.Perante uma fotografia publicada pela apresentadora nas redes sociais, onde surge em biquíni, Serginho evidenciou o corpo de Olívia Ortiz, menosprezando a sua qualidade profissional: "Com um corpo destes, talento para quê?!"Perante as palavras do cronista social, Olívia Ortiz não hesitou em responder à letra através de um vídeo nas suas redes sociais."Acho de muito mau tom o terem feito na casa que me acolheu (...) Acho é muito feio é haver esse preconceito, quando eu fiz o meu primeiro trabalho em 2011 e depois de todas as provas dadas", começou por dizer a apresentadora mostrando a sua revolta e onde salienta a importância do seu trabalho."Pelo menos tenho talento suficiente para apresentar um programa sem teleponto e saber dizer duas frases seguidas sem me engasgar. Quando tu foste apresentar o 'Late Night Secret' no meu estúdio do pós-gala, não correu bem, pois não?!", rematou Olívia Ortiz.