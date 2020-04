Olívia Ortiz explode em direto e não poupa nas asneiras

Tal como tem sido comum com várias figuras públicas, Olívia Ortiz quis fazer um direto com os milhares de seguidores, onde conversava e respondia às questões que iam surgindo, durante a passada quinta-feira, dia 16 de abril.



Mas, ao que parece, nem tudo correu bem e a apresentadora mostrou-se sem papas na língua, ao ficar revoltada com alguns comentários que estava a receber enquanto se mostrava disponível para conversar, em casa, onde está a cumprir a quarentena, ao lado do namorado, Daniel Poças.





Apesar de não ficar claro qual o contexto em que Olívia se revoltou, tudo indica que a atriz e o companheiro não gostaram do que leram nos comentários.

"Relaxem, arranjem outra assunto para ir bater uma", disse Olívia.



"O Diogo está cheio de vontade de chupar piç*", "Não queremos ver a pila dele, eu estou bem servida malta", "São putos estúpidos que têm a put* da mania", foram algumas das frases ditas pelo rosto da TVI.



Veja o momento que surpreendeu todos os seguidores de Olívia Ortíz:





