Olívia Ortiz mostra-se escaldante no Egito

Passar pelos mercados, provar comidas que não conhecia, experimentar novos aromas... As saudades que tinha disto!", confessou nas suas redes sociais.



Já esta quarta-feira, Olívia Ortiz voltou a hipnotizar os seguidores com as suas formas exóticas ao mostrar-se a flutuar em alto mar. "Bom dia! Esta viagem está a ser demais! O Egito tem praias tão lindas!", afirmou.



Desde que está afastada da televisão, Olívia Ortiz tem estado dedicado às suas redes sociais e tem protagonizado várias viagens na companhia de algumas amigas onde a sua sensualidade tem estado em destaque. , confessou nas suas redes sociais.

tem passado os últimos dias no Egito. Assim que chegou ao destino paradisíaco, a antiga apresentadora da TVI vestiu o fato de banho e fez subir as temperaturas com a sua sensualidade.A beldade está no Egito desde segunda-feira e desde então que tem partilhado alguns dos passeios que tem feito.