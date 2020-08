Onda de críticas arrasa Cristina Ferreira

01:30

Duarte Faria

As primeiras decisões de Cristina Ferreira enquanto diretora da TVI, nomeadamente o afastamento de Cláudio Ramos do ‘Big Brother’ (substituído por Teresa Guilherme), estão a gerar uma onda de críticas. A apresentadora é acusada de ser "vingativa", "traidora" e "sedenta de poder", como se lê nos milhares de comentários que por estes dias inundam as redes sociais.Sobre esta polémica, e o facto de ter mudado de canal, Cristina falou ontem pela primeira vez. "É ambição? É. Vou ganhar mais dinheiro? Vou. Tenho mais poder? Tenho", escreveu a nova ‘dama de ferro’ da TVI na sua revista, acrescentando que de nada seria acusada se fosse um homem. "Num homem é crescimento. Talvez por isso me tenham dito, nos últimos tempos, que tenho uns grandes tomates. Deixem-me dizer-vos que não. Tenho mamas e uma vagina", acrescentou Cristina.Admitiu ainda que tomar as rédeas na TVI é o concretizar de um sonho. "Agora, posso imprimir numa estação inteira tudo aquilo que sempre imaginei e estava nas mãos de outras pessoas."Depois de duas semanas de reuniões na TVI, Cristina Ferreira está de férias no Norte do País desde o início deste mês. E consigo levou dois amigos: João Frade e Catarina Duarte. "Amigos que são irmãos", afirmou.