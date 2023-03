Operada a um tumor, Isabel Figueira recebe mensagem de Cláudio Ramos

10:27

"A vida às vezes tem estas coisas. A Isabel teve os seus altos e baixos e encontrou aqui o seu espaço na representação, que era o que sempre quis, estava numa fase ótima. Parece que a vida vem e diz 'espera lá, vamos acertar aqui umas continhas'", refletiu Cláudio Ramos em direto no programa das manhãs da TVI.





Esta notícia tem sido difícil de aceitar, voltei a sentir medo, felizmente tenho recebido o apoio incansável da minha família e amigos, que têm sido uma grande fonte de conforto e amor durante este momento desafiador", desabafou a apresentadora e atriz.

São muitos os famosos que, nos últimos dias, têm demonstrado apoio a Isabel Figueira, que foi submetida a uma cirurgia depois de ter sido diagnosticada com um tumor nos ovários.Um dos assuntos comentados na 'Crónica Social', do programa 'Dois às 10', apresentado por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz foi a operação a que a atriz e apresentadora realizou na passada terça-feira, 28 de março.Recorde-se que Isabel Figueira anunciou na sua conta de Instagram que tinha sido diagnosticada com um tumor no ovário esquerdo e que iria ser operada para saber concretamente o diagnóstico.