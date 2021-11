Oricia Domínguez dos Santos: Candidata portuguesa a Miss Universo

01:30

Carolina Cunha

Chama-se Oricia Domínguez dos Santos, tem 27 anos, e foi a escolhida para representar Portugal na edição deste ano do concurso Miss Universo. Com 1,74 metros de (muita) beleza e elegância, promete lutar pelo sonho de ganhar aquele que é um dos títulos mais importantes do mundo da moda, no evento que vai decorrer em Israel no dia 12 de dezembro. Esta é a 70ª edição do concurso.Oricia tem tripla nacionalidade. É filha de pai espanhol e mãe portuguesa, e tem ainda nacionalidade venezuelana, isto depois dos pais terem emigrado para aquele país, onde, de resto, a jovem nasceu."Tenho muita experiência no campo da moda, à frente e atrás das câmaras e sinto que preparei-me toda a minha vida para ocupar este lugar. Quero apoiar e transmitir muitas causas", disse Oricia dos Santos em entrevista ao canal espanhol Telemundo.A sua formação é em enfermagem, mas foi a moda que conquistou o seu coração. Tirou um mestrado de Imagem de Moda, Estilismo e Media Audiovisual e já fotografou para algumas das mais prestigiadas revistas da área, como a ‘GQ’, a ‘Vogue’ ou a ‘Vanity Fair’.