Orsi Fehér foi mãe pela primeira vez aos 39 anos

A antiga apresentadora do Fama Show,Orsi Fehér, de 39 anos, foi mãe pela primeira vez.

A irmã de Miklós Fehér, futebolista que morreu em 2004 no relvado do estádio D.Afonso Henriques, em Guimarães, ao serviço do Benfica, partilhou a novidades nas redes sociais.

"Bem-vinda ao mundo, meu pequeno milagre, India! Obrigada por nos teres escolhido", escreveu a ex-modelo nas redes sociais.

Orsi Fehér revelou que deu à luz a menina, através de cesariana. A bebé é fruto da relação amorosa que mantém com um jornalista sueco, cuja identidade não é conhecida.

Recorde-se que Orsi Fehér mudou-se há vários anos para Cannes, em França, onde reside atualmente.