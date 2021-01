Orsi Fehér recorda o irmão num texto emotivo: "A vida está a acontecer mas nada será o mesmo"

durante uma partida entre o Benfica e o Vitória de Guimarães para o Campeonato Português, no relvado do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.Para assinalar a data, a antiga apresentadora do 'Fama Show' da SIC partilhou uma fotografia a preto e branco do irmão., escreveu, referindo-se à filha de sete meses.Recorde-se que o jovem futebolista, com apenas 24 anos, começou a sentir-se mal e caiu de costas, inanimado. Miklos Fehér foi prontamente assistido no relvado e levado para o hospital, no entanto não resistiu a uma paragem cardiorrespiratória.