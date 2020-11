"Os 21 anos da minha alma gémea": Margarida Corceiro longe de João Félix no dia do seu aniversário

01:30

João Félix manteve-se em Espanha, onde cumpre rigorosas rotinas de treino ao serviço do Atlético de Madrid, enquanto Magui, como é tratada, ficou em Lisboa. Para atenuar a distância, nas redes sociais a namorada fez questão de assinalar o dia especial e deixou uma mensagem romântica ao jogador, com quem mantém uma relação há mais de um ano e meio. “Os 21 da minha alma gémea. Amo-te”, escreveu na legenda da fotografia que espelha a cumplicidade do casal.



As surpresas não ficaram por aqui e a atriz, que integra o elenco da novela da TVI ‘Bem Me Quer’, publicou ainda um vídeo com Félix em clima de grande paixão no Instagram, ao som de uma música romântica.





Apesar das celebrações terem sido adiadas o casal anseia pelo reencontro, uma vez que ao longo dos últimos meses mantém a relação à distância. A pandemia da Covid-19 e as novas medidas de contingência também têm dificultado os planos dos dois, que fazem de tudo para manter a chama da relação.