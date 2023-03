Os amores famosos do novo namorado de Maria Cerqueira Gomes

08 mar 2023 • 20:01

Cayetano Rivera, de 46 anos, é apontado como o novo namorado de Maria Cerqueira Gomes, de 39. A revelação é feita pela publicação espanhola, 'Semana', que mostra imagens do rosto da TVI com o toureiro, uma das figuras mais mediáticas espanholas a jantarem num restaurante em Sevilha.Em Espanha, o toureiro já partiu muitos corações - os mais conhecidos pertencem a figuras conhecidas do público espanhol. Cayetano Rivera esteve casado com a apresentadora de televisão Eva González, de 41 anos, até outubro do ano passado. A relação entre os dois, que começou em 2009, foi pautada com muitos altos e baixos. Estiveram separados por duas vezes, a primeira em 2013 e a segunda em 2019, depois de ter sido tornado público o escândalo da traição do toureiro com Karelys Rodríguez, uma advogada que tornou público o romance com o matador durante seis anos. Acabaram por assinar o divórcio em 2022. Do casamento, resultou um filho em comum, Cayetano, de quatro anos.Sobre Karelys Rodríguez, com quem o toureiro manteve uma relação extra-conjugal durante seis anos, pouco se sabe. Trata-se de uma advogada espanhola que vive em Londres e que se tornou conhecida depois de ter tornado público o escândalo.Antes, Cayetano Rivera foi casado com Blanca Romero, de 46 anos, de 2001 a 2004. A cerimónia foi um dos grandes acontecimentos espanhóis da época. O divório, segundo a imprensa espanhola, foi tido como "amigável" e de "respeito mútuo por ambas as partes". Desta relação, Cayetano "ganhou" uma filha, uma vez que Lúcia, atualmente com 24 anos, é apenas filha biológica de Blanca. O toureiro adotou a menina, na altura com três anos, e manteve o contacto depois da separação da mãe.