Os casais famosos que se separaram em 2020

O ano de 2020 ficou marcado por várias separações. Devido à pandemia de Covid-19, muitos pombinhos não resistiram à pressão e colocaram um ponto final nas relações, entre eles várias figuras públicas portuguesas e internacionais.

Ao fim de cinco anos, Sara Sampaio terminou o namoro com o empresário britânico, Oliver Ripley. O fim da relação foi tornado público no final deste verão, quando a manequim eliminou todas as fotografias em comum com o milionário das redes sociais.

À semelhança da modelo, o apresentador da TVI Cláudio Ramos também colocou um ponto final na relação com o ator Diogo Faria, após vários rumores de separação. O casal mantinha uma relação há três anos.

Após um ano e meio de relação, Sofia Ribeiro terminou o namoro com João Almeida Henriques e está novamente solteira. A rutura aconteceu no início do ano, altura em que, tal como o CM havia noticiado, o casal vivia um período de maior afastamento, com a atriz a viajar para o Brasil apenas na companhia de amigos.

Mas a lista não acaba aqui. Oceana Basílio, de 41 anos, e José Fidalgo, de 40, estão separados e de costas voltadas. O antigo casal, que sempre viveu uma relação problemática, marcada por várias zangas e separações, parecia ter finalmente encontrado a estabilidade, tendo chegado a trocar juras de amor publicamente. Porém, o amor não venceu. Oceana e Fidalgo apagaram todas as fotografias que tinham juntos das respetivas páginas de Instagram e deixaram-se, inclusivamente, de se seguir.

Eduardo Salvio e Magali Aravena decidiram colocar um ponto final no casamento. O ex-jogador do Benfica separou-se da modelo ao fim de 11 anos de relacionamento. O casal tem dois filhos em comum, Valentino e Chloé.