Os desastres dos Globos que estão a virar piada na internet

Além do glamour que se fez sentir na passadeira vermelha na 77º edição da gala dos Globos de Ouro, em Los Angeles, que decorreu esta segunda-feira, dia 5 de janeiro, alguns visuais também se destacaram pela negativa.Jennifer Lopez foi uma das celebridades que mais captaram as atenções pelo vestido escolhido. A atriz foi criticada por eleger uma peça de roupa demasiado enlaçada aos olhos do público.Já a escolha de Cate Blanchett foi comparada a um candeeiro.Reese Witherspoon também foi alvo de gozo. A atriz escolheu um vestido branco com um detalhe que não escapou às atenções, que acabou por ser comparado a toalhas brancas.