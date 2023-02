Os disfarces de Carnaval dos filhos dos famosos

Nas redes sociais, o desfile dos mais pequenos começou cedo. Os filhos dos famosos estão a encantar a internet com os disfarces que escolheram para celebrar esta data.Ana Garcia Martins, mais conhecida como A Pipoca Mais Doce, partilhou uma imagem da filha mais nova, Benedita, mascarada de... um balde de pipocas. Na família Patrocínio, a escolha é variada. Na casa de Carolina, Eduardo mascarou-se de Power Ranger, Carolina de Mulher-Maravilha, Diana optou por uma máscara de hippie e Frederica escolheu o disfarce de imperatriz. A filha de Rita, Camila, desfilou vestida de Jane Fonda.Xavier, o filho da atriz Sofia Arruda, foi para a escola vestido de dinossauro. Já Mel, a filha mais velha de Mafalda Rodiles optou por uma fantasia mais simples, enquanto que Martim utilizou uma máscara de ninja. Graça, a filha de Isaurinha Jardim, vestiu-se de Anna, do filme 'Frozen', da Disney.Na onda do universo DC, o filho de Ana Marta Ferreira, Vasco, mascarou-se a rigor de Joker. Também um dos filhos gémeos de Inês Herédia vestiu o fato de Batman, enquanto que o irmã optou pelo universo da Marvel e escolheu a máscara de Homem-Aranha.Veja os disfarces dos filhos dos famosos na galeria!