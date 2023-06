“Os dois juntos somos muito mais fortes”: Ronaldo nega rumores de crise na relação com Georgina Cristiano Ronaldo garantiu ainda que os planos para o casamento se mantêm.

Numa visita fugaz a Madrid, para a apresentação de um novo investimento, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez surgiram juntos e fizeram questão de calar o rumores de crise. Questionado sobre a presença e o apoio de Gio, CR7 deixou claro que a união prevalece entre o casal e contraria a alegada instabilidade na relação. "A minha família está sempre comigo, a Gio está comigo em todos os meus projetos e eu também a apoio. Ela está a fazer o seu caminho e apoio-a a 100%. Ela vai estar sempre comigo e eu com ela, os dois juntos somos muito mais fortes", disse o craque durante a conferência.



O internacional português assegurou ainda que o casamento continua a fazer parte dos planos do casal, que namora desde 2016, mas não avançou com qualquer data.

