Os famosos mais influentes do mundo no Instagram

O português Cristiano Ronaldo continua a manter liderança no Instagram, mas já não é o único a ultrapassar a marca dos 300 milhões de seguidores. Nos últimos dias, Kylie Jenner, de apenas 24 anos, tornou-se na mulher mais seguida da rede social. A socialite e empresária norte-americana é, também, a primeira mulher a superar esta barreira, com 302 milhões de seguidores.Em terceiro lugar, o eterno rival de CR7, Lionel Messi, de 34, também fez história. O craque argentino começou o ano com 301 milhões de fãs. Ainda assim, ambos continuam bem longe de alcançar o recorde de Ronaldo. Aos 36 anos, o internacional português soma quase 391 milhões de seguidores.Dwayne Johnson, de 49, que também é o segundo ator mais bem pago do Mundo (depois de Daniel Craig), ocupa a quarta posição, com 290,4 milhões.As mulheres são o sexo forte do Instagram. A lista dos mais influentes do Mundo segue com a cantora Ariana Grande, de 28, que é seguida por 290,3 milhões de pessoas, e a atriz Selena Gomez, de 29, com 289 milhões.A socialite e empresária Kim Kardashian, de 41, ocupa o sétimo lugar, com 280 milhões de fãs, seguida pela cantora Beyoncé, de 40, com 233 milhões. Depois do cantor Justin Bieber (216 milhões), de 27, o clã Kardashian volta ao ataque com Kendall Jenner, de 26, que soma mais de 213 milhões de seguidores.n