Os homens que amparam Maria João Abreu no momento mais dramático

", disse a atriz no programa '24 Horas de Vida', ao que o ator respondeu emocionado. "Não tenho jeito nenhum, nunca sei o que dizer. Tens aqui duas rosas, uma para cada um dos nossos filhos que nos uniram para sempre".



Agora, José Raposo é um dos grandes apoios, que promete estar incondicionalmente ao lado da companheira, assim como o marido, que é o grande pilar da vida da atriz.



Juntos há mais de dez anos, os dois mantêm uma relação apaixonada e a troca de declarações de amor são uma constante. "É ele que hoje faz 45 anos! É ele que tem menos dez anos que eu! É ele que me diz todos os dias que envelhecemos juntos! É ele que cuida de mim! É ele que ama tudo o que faz na vida! É ele que prolonga o amor que me tem a todos os que me pertencem! É ele, generoso, profundo, cauteloso! ele a quem amarei até à eternidade", escreveu em 2019 a propósito do aniversário de João Soares.







São dias de verdadeira angústia e incerteza para, que aos 57 anos, enfrenta a mais inglória batalha da sua vida, depois de ter sofrido um aneurisma.A atriz permanece internada, desde a passada sexta-feira, no Hospital Garcia de Orta, em Almada, com um prognóstico reservado. Já foi operada duas vezes, no sentido de tentar estancar a hemorragia no cérebro, mas o quadro clínico é ainda muito delicado.A apoiá-la em permanência tem o marido, João Soares, o ex-companheiro José Raposo e os dois filhos. Apesar de não poderem visitar Maria João, estes são presença assídua no hospital para saber as últimas novidades do seu estado clínico e não escondem a angústia pela espera.A viver uma relação apaixonada com o músico João Soares, dez anos mais novo, Maria João Abreu continua a ser a melhor amiga do pai dos filhos, José Raposo. Os dois não escondem o carinho que continuam a nutrir um pelo outro.