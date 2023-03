Os looks das famosas na Moda Lisboa

A 60.ª edição da Moda Lisboa no espaço Lisboa Social Mitra encheu-se de cor, beleza e tendências. Muitas foram as caras conhecidas que marcaram presença nos desfiles dos criadores nacionais, que começaram com a apresentação da coleção de Luís Buchinho e terminaram com a de Luís Borges.Bárbara Bandeira apostou num look bastante ousado, que impressionou tudo e todos. A artista, de 21 anos, optou por um vestido comprido, com um decote até à zona do umbigo, em tons cinza. E para completar o look juntou uma gargantilha de joias.Quem também se destacou nesta edição foi Carolina Carvalho, visto que esta é a primeira vez que surge em público depois de ter sido mãe, em janeiro. A atriz deixou Lucas com David Carreira, e arrasou com o modelo escolhido, uma criação de Gonçalo Peixoto. Os fãs ficaram encantados com um visual bastante ousado, em preto, decotado e com muito brilho, que é uma das tendências da próxima estação.Depois de três semanas de férias no Sri Lanka, Catarina Furtado deslumbrou num vestido de alças, com um efeito amarrotado, combinado com um blazer preto brilhante.Já Margarida Corceiro apostou num look monocromático da criação do estilista Gonçalo Peixoto e encantou com os brilhos que estavam presentes em cada uma das peças.