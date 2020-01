Os looks deslumbrantes dos Globos de Ouro

Scarlett Johansson também se rendeu ao vermelho para deslumbrar na grande gala. A atriz elegeu um vestido decotado desse tom que combinou com jóias prateadas que deram brilho ao look.Reese Witherspoon captou as atenções num longo vestido branco, e optou ainda por uns brincos metálicos para dar brilho ao look.A atriz Margot Robbie surpreendeu com um macacão floral da Chanel que combinou com umas calças brancas.A atriz Kerry Washington mostrou-se ousada e surgiu com um conjunto revelador da Altuzarra: uma saia preta de cetim e um blazer da mesma cor, dispensando a blusa. A artista apenas usou uma corrente prateada que realçou o peito.Sofia Vergara brilhou na passadeira com um vestido Dolce & Gabbana, de cores vermelho e vinho.Taylor Swift também não passou despercebida pelo visual escolhido. A cantora está a ser elogiada pelo vestido colorido da marca Etro que decidiu usar.