Os looks mais deslumbrantes da noite dos Óscares

Joaquin Phoenix foi considerado o Melhor Ator, com 'Joker', Renée Zellweger a Melhor Atriz, com o filme 'Judy', Brad Pitt e Laura Dern os melhores atores secundários, com os filmes 'Era uma vez em Hollywood' e 'Marriage Story'. Mas foi o filme 'Parasitas' o vencedor: quatro Óscares, incluindo Filme e Realizador.





adotando a iniciativa 'Red Carpet Green Dress' [Passadeira Vermelha Vestido Verde],

lançado pela ex-modelo e atriz Suzy Amis Cameron, também ativista ambiental. O objetivo é realçar a necessidade da moda sustentável. Scarlett Johansson, Charlize Theron e Penelope Cruz foram algumas das atrizes que quiseram vingar com vestidos sustentáveis.

A noite das estrelas prolongou-se até de madrugada, na after party da 'Vanity Fair'.



A 92º edição dos Óscares, decorreu ontem, mais uma vez no teatro Dobly, em Los Angeles, Hollywood, nos Estados Unidos.Além dos prémios recebidos pelas grandes estrelas do cinema, a gala destacou-se pelos looks escolhidos para a ocasião.Foram muitas as celebridades que exibiram o glamour na noite especial, com visuais ousados que não passaram despercebidos na chegada ao evento.A passadeira vermelha destacou-se pelos looks sustentáveis,