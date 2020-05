Os melhores looks de Manuel Luís Goucha com máscara

usa máscara para se proteger quando se desloca para o trabalho, seguindo as recomendações da DGS e opta por modelos de tecido. Desta forma, o rosto da TVI decidiu inovar nos padrões das máscaras com os padrões das suas camisas de forma a combinarem com os seus looks.Os fãs não resistem a comentar o estilo do veterano que faz questão de aliar as medidas se prevenção da Covid-19 à sua imagem.