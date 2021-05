Os meses dramáticos e de angústia vividos por Maria João Abreu

Há dias que o meu corpo tem 70 anos. Depois da menopausa, tenho sentido muitas dores nas articulações. Tenho sofrido muito", confessou a atriz em entrevista, acrescentando que as dores que tem tido são muito fortes.



Maria João Abreu estava a ser acompanhada devido à sua saúde delicada, que se agravou com as angústias por que tem passado nos últimos tempos.O confinamento foi particularmente difícil para a ex-mulher de José Raposo,, disse, no final do ano passado, lamentando o facto de, devido à pandemia, não ter podido prestar a homenagem merecida ao progenitor."O meu pai partiu e não pudemos identificar o corpo. Não poder haver uma despedida é a maior dor".Há mais de um ano, Maria João Abreu também enfrentou uma situação delicada ao ser burlada pela mãe de Sara Barradas.A atriz adiantou o valor de 6800 euros na expectativa de vir a comprar uma casa na praia, em Sesimbra, mas o negócio nunca se concretizou e Maria João nunca conseguiu reaver o dinheiro, o que fez com que apresentasse uma queixa formal contra Felisbela Dias, que se encontra atualmente a cumprir pena por burlas.O esquema que lesou Maria João lesou mal-estar entre a atriz e Sara Barradas, que é a mulher do ex-companheiro de Maria João, José Raposo.Os dois sempre mantiveram uma excelente relação mesmo depois da separação. O ex-casal tem dois filhos em comum.