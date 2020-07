“Os meus dias agora são feitos de tentativas”: O desabafo da mulher de Pedro Lima

Anna Westerlund, a mulher de Pedro Lima, regressou esta semana ao trabalho e revelou que este é um dos seus principais refúgios num momento de dor profunda, após a morte do companheiro.“Preciso de sentir o pó do atelier no corpo, de sentir as mãos secas do barro e as ideias a dançar na minha cabeça. A tentar, os meus dias agora são feitos de tentativas”, escreveu nas redes sociais, mostrando-se no seu espaço de trabalho, situado na zona do Chiado, em Lisboa. Os amigos da família e outras figuras públicas, como Jessica Athayde ou Bruno Nogueira, têm impulsionado o negócio da viúva de Lima. Várias peças da artista estão esgotadas.