Os momentos emocionantes do aniversário da filha de Cláudia Vieira e Pedro Teixeira

Pedro Teixeira foi a grande ausência do aniversário da pequena Maria, que celebrou dez anos de vida. dia especial celebrado apenas com Cláudia Vieira, João Alves e bebé Caetana.

12 abr 2020 • 15:01

Carolina Cunha

Ainda assim, Cláudia não hesitou e quis proporcionar um dia de aniversário inesquecível, repleto de surpresas, ainda que sem a presença de familiares e amigos. Um festa diferente, em casa, apenas com o companheiro, João Alves, e a bebé Caetana, mas repleto de sorrisos e amor, tal como revelou através das redes., escreveu a atriz.Multiplicaram-se as surpresas e videochamadas para a menina, mas a maior ausência foi mesmo a do pai. Devido à quarentena, Pedro Teixeira foi ‘obrigado’ a estar ausente do 10.º aniversário da filha. No entanto, não deixou de assinalar a data. "10 aninhos de amor", escreveu o ator no Instagram.O empresário João Alves, que assume o papel de padrasto há vários anos, surpreendeu ao dedicar uma mensagem especial a Maria: