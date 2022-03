Os novos rostos do Parlamento que mudaram radicalmente de vida

01:30

Vânia Nunes

Os novos rostos do Parlamento têm percursos nas mais diversas áreas, muitos já com experiência na política, mas há quem venha de áreas completamente diferentes. É o caso de Elisabete Matos, de 52 anos, que tem já uma carreira de 30 anos enquanto cantora lírica.Segundo conta a soprano, o convite para se tornar deputada do PS foi recebido com renitência, mas mostra-se preparada para mudar de vida. Ainda assim, pretende continuar a cantar, "sempre que as responsabilidades permitam". Nas novas funções, quer dar prioridade às artes e lutar por melhores condições no setor da Cultura.Também vindo da música diretamente para a Assembleia da República está Luís Gomes (PSD), de 48 anos. O cantor de reggaeton, que não é estreante como deputado, está preparado para este desafio, mas também não quer deixar para trás a música. "Aprendi música aos sete anos. A minha paixão começou quando acompanhava, desde os 4 anos, o meu pai, que tocava na filarmónica de Castro Marim. Sempre tive grande paixão pela música", partilhou em 2017, na altura em que cumpria o terceiro mandato enquanto presidente da Câmara de Vila Real de Santo António.Rita Matias, do Chega, é uma das novas deputadas e a mais nova do Parlamento, com 23 anos. Formada em Ciência Política, o seu percurso já passou pela Juventude Popular (CDS), e pretende chamar mais jovens para a política.