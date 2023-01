Os pormenores dos três dias de coroação do rei Carlos III

O Palácio de Buckingham revelou no sábado alguns pormenores da coroação do rei Carlos III, marcada para dia 6 de maio e que deverá ser assinalada com três dias de festa no Reino Unido.A cerimónia de coroação propriamente dita terá lugar no sábado, sob a condução do arcebispo da Cantuária, Justin Welby. No domingo, haverá lugar a um grande almoço e ao Concerto da Coroação.