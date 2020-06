Os refúgios de luxo dos famosos

Uma foto à beira da piscina fica sempre bem. Para muitos famosos é mesmo obrigatória, sobretudo no verão. Depois é só fazer uma pose bonita e partilhar nas redes sociais, que muitas vezes funciona como uma autêntica feira de vaidades, ao abrirem as portas das suas casas repletas de mordomias. Os fãs agradecem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a vida das figuras públicas longe do pequeno ecrã."Sol e água fresca... a sombra fica para outro dia", escreve Laura Figueiredo na legenda da foto em que surge deitada à beira da piscina da sua nova casa, deixando um vislumbre da magnífica paisagem que a circunda. O postal ilustrado repete-se no Instagram de Fátima Lopes, onde se mostra "a aproveitar o sol" no seu refúgio no Alentejo, onde costuma passar os fins de semana.Jéssica Athayde também é fã dos banhos de sol e até leva a prancha de surf para a piscina, para tornar a experiência mais divertida. "Se tivesse 19 anos era a minha foto de perfil", refere.Em Madrid, onde está a viver, o craque João Félix não resiste a partilhar imagens da sua mansão no luxuoso bairro de La Finca, da qual a namorada, Margarida Corceiro, já faz parte da mobília.O Monte do Manel, no Alentejo, enche o olho e faz inveja a muita gente. Manuel Luís Goucha decidiu investir parte das suas economias no maior sonho da sua vida - uma vida no campo longe da azáfama da cidade. Este sonho foi concretizado há cerca de quatro anos. Mas desde que pisou o solo da herdade, Goucha, de 64 anos, não teve dúvidas: "Quando nele entrei pela primeira vez soube logo que aquele seria o meu chão."É na Herdade de Monforte que Manuel Luís Goucha descansa durante o fim de semana, enquanto o marido, Rui Oliveira, se dedica aos afazeres do campo. A propriedade tem vários animais, entre ovelhas e cavalos, já para não contar com os diversos cães que servem de companhia ao apresentador.Dânia Neto divide agora o seu tempo entre a carreira como atriz e o filho, Salvador, ao mesmo tempo que mostra um corpo de fazer inveja. Já Helena Costa partilha um momento de descanso, longe das gémeas Maria do Mar e Mercedes.No Porto, a apresentadora Maria Cerqueira Gomes aproveita para recuperar o tempo perdido com o filho, João.