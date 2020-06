Os sacrifícios das famosas pelo corpo perfeito

01:30

André Filipe Oliveira

Chegada a abertura da época balnear, as estrelas nacionais esbanjam sensualidade e muita ousadia durante as idas à praia, piscinas e outros pontos turísticos, onde o biquíni ou fato de banho são obrigatórios. Focadas em fazer boa figura, muitas famosas começam cedo a lutar pelo ‘corpo de verão’.Para trás ficam os ‘guilty pleasures’, como chocolates ou iguarias ricas em calorias que tanto satisfazem, e dão lugar às infusões, saladas e sumos detox. O objetivo é vestir o biquíni ou fato de banho sem quaisquer complexos e, claro, estar sempre ‘em bom’ para a fotografia.Cristina Ferreira esbanjou sensualidade durante uma escapadinha ao Alentejo. Mais magra e confiante, a apresentadora posou em fato de banho e provou que com esforço tudo se consegue. A estrela revela que o segredo está nas infusões que a ajudam a fazer menos retenção de líquidos.Mas não foi a única... Bárbara Norton de Matos, Diana Monteiro, Ana Rita Clara, Catarina Gouveia, Carolina Patrocínio, Sara Matos ou Sara Sampaio fazem as suas admiradoras ‘roerem-se’ de inveja Todas elas têm em comum os sacrifícios para atingir a boa forma.