Os segredos da amante de Juan Carlos

Corinna Larsen e Juan Carlos

Foto: Direitos Reservados

29 ago 2020 • 10:49

Em 2004, Juan Carlos apaixonou-se "como um miúdo" por uma princesa alemã, então com 39 anos. Viveram, durante anos, uma relação secreta, com viagens, encontros em casas escondidas, num amor proibido que agora é esmiuçado devido à doação milionária que o rei emérito fez a Corinna Larsen e que faz parte da investigação feita ao pai de Felipe VI, num escândalo de corrupção e branqueamento de capitais.Mas afinal quem é a mulher que abalou o casamento do rei ao ponto de o fazer pensar em divórcio? Pertencente a uma família da aristocracia, Corinna estava prestes a completar 40 anos quando conheceu Juan Carlos. A relação evoluiu a tal ponto que os dois levavam uma vida paralela ao casamento do rei, com muitos encontros e, por vezes, mais de dez telefonemas diários.Em entrevista à BBC, Corinna revela agora que, durante um encontro com o seu pai, o rei Juan Carlos chegou mesmo a sugerir que queria levá-la ao altar. "Foi visitar o meu pai e disse-lhe que estava muito apaixonado por mim e que queria casar-se comigo", diz, acrescentando que, na altura, o monarca e a mulher, Sofia, viviam uma união de fachada. "Eles tinham um acordo, por causa da Coroa, mas levavam vidas totalmente independentes. Quando o conheci, Juan Carlos acabava de sair de uma relação de quase 20 anos com outra mulher."