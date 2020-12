Os segredos da casa de Cristina Ferreira

Cristina Ferreira

17 dez 2020 • 17:13

Cristina Ferreira gosta de guardar os detalhes da vida privada para quem lhe é mais próximo. No entanto, há alguns aspetos que vão sendo revelados. Por exemplo,Mas vai mais longe e conta que a estrela da TVI. "Fui eu que escolhi a fotografia entre milhares, porque é linda", contou à ‘Sábado’, Dino Alves, que tratou da decoração em 2017, começou a trabalhar com Cristina em 2014.Em entrevistas, a estrela da televisão já frisou várias vezes que o seu imóvel "não aparece no GPS", o que a deixa feliz. "", brincou.Cristina Ferreira também não esconde que gosta de pensar "em grande" e o seu sonho sempre foi ter uma casa com piscina. "Gosto muito quando os amigos do meu filho [Tiago, 12 anos] lá vão e houve uma vez que entrou lá um e ficou muito ‘coiso’ e depois disse que ele tinha uma casa à Cristiano Ronaldo e eu fartei-me de rir", partilhou durante uma ida ao programa ‘VivaVida’, da TVI.