Os segredos da dieta de Jennifer Lopez

Aos 50 anos, Jennifer Lopez continua a ser um ícone de beleza e sensualidade.A estrela americana revelou os segredos para manter a forma física, através de uma dieta que mantém a sua silhueta de sonho, que começou a adotar no ano passado. Este ano, JLo prepara-se para voltar a levar o desafio em frente.Apesar de ser um regime duro que a atriz admite ter-lhe, JLo pôs em prática esse objetivo durante uma semana e meia. A dieta consiste em passarA cantora centrou a alimentação em legumes como couve-flor, pepino, bróculos e abórbora, que combinou com carne, atum, nozes, sementes, guacamole, e salsa.Foi em 2019, por esta altura, que Jennifer iniciou estes cuidados alimentares, anunciado que pretendia eliminar as toxinas do corpo e recuperar dos excessos cometidos durante a época festiva.Ao longo desses dias de dieta, a estrela pop partilhou com os milhares de fãs as dificuldades em seguir as regras e admitiu serem açúcar., confessou., afirmou Jennifer, que garantiu que sentiu dores de cabeça na sequência da mudança dos hábitos na alimentação.No entanto, JLo garante que os resultados começaram a chegare que depressaA artista chegou mesmo a convencer o companheiro,, a seguir o mesmo plano para cuidar do físico, e, juntos, motivaram-se um ao outro para conseguir atingir os objetivos.Um ano depois, Jennifer Lopez está focada em cumprir estes dias rigorosos mais uma vez, para continuar a deslumbrar com as curvas sensuais que não deixam ninguém indiferente.