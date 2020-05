Os segredos da dieta de Kate Middleton para manter a elegância

23 mai 2020 • 18:54

Miguel Azevedo

Referência na moda pela forma sóbria, discreta e elegante com que se apresenta em público,também já começa a sê-lo na área da boa forma e da vida saudável, tudo graças a uma dieta rigorosa que começa logo ao pequeno-almoço e é seguida até ao jantar. Os hábitos alimentares da duquesa de Cambridge já são tão falados que, frequentemente, são abordados na imprensa inglesa. Ora, para matar a curiosidade dos britânicos (e do Mundo), a revista ‘Hello’ decidiu agora compilar aquilo que são as rotinas alimentares de Kate Middleton.Da primeira refeição do dia da duquesa fazem parte os flocos de aveia e smoothies, uma espécie de batidos que levam na sua mistura couve kale (considerada um superalimento por causa dos seus benefícios), spirulina (alga microscópica), matcha (uma especiaria), espinafres, alface romana, coentros e mirtilos.Ao almoço, Kate opta quase sempre por uma salada vegetariana, alternando também muitas vezes entre o tabule (mistura de vegetais tipicamente inglesa), o ceviche (prato de peixe cru marinado em sumo de limão) e gaspacho, curiosamente um prato muito típico no sul de Portugal que consiste numa sopa fria à base de verduras, na qual se destacam o tomate ou o pepino.Finalmente ao jantar, os cuidados não são menores do que no resto do dia. Embora muitas vezes opte pelas massas (o que não é do mais aconselhável como última refeição do dia)Refira-se que em 2017, Carolyn Robb, que foi chef da família real britânica durante várias décadas, já referia que era a mulher do príncipe William gostava de explorar a sua veia culinária. A revista ‘Hello’ refere ainda que os hábitos da duquesa, mãe de três filhos, são bem diferentes do seu marido que, por exemplo, é fã de comida picante e não dispensa um bom caril.