Os segredos da dieta milagrosa da rainha Letizia

A aparência dacontinua a criar controvérsia. Uns apoiam, outros criticam.As opiniões divergem, no entanto, a curiosidade mantém-se: o que faz Letizia para estar em forma? O segredo passa por seguir uma dieta rigorosa, muito conhecida e apreciada por estrelas norte-americanas, como a empresária e atriz Gwyneth Paltrow.A dieta Perricone promete a perda peso e uma pele com aspeto mais rejuvenescido e luminoso. Mas para conseguir tal feito há que passar por vários restrições, entre elas o consumo de hidratos de carbono, como massa, arroz ou pão. A alimentação da mulher de Felipe VI é sobretudo rica em ómega 3 e verduras.A preocupação de Letizia com a imagem é tal que toda a família segue atentamente esta tendência. Inclusive o rei. No 50.º aniversário de, os monarcas e as filhas, Leonor e Sofia, apareceram a saborear uma sopa rica em leguminosas. A ementa captou as atenções dos mais atentos.No entanto, Letizia quer que as filhas cresçam saudáveis e por isso elaborou uma ementa para a escola das jovens à base da sua alimentação. Leonor e Sofia parecem aprovar.Embora consiga cumprir um plano de refeição saudável, o corpo magro da rainha é alvo de críticas. E vários especialistas já vieram a público elogiar a pele da rainha., diz o médico espanhol. O certo é que Letizia já recorreu à cirurgia estética para manter o aspeto mais jovem.