Os segredos do bebé de aluguer da milionária Paula Amorim

31 mai 2020 • 17:34

. O procedimento estava em curso desde o final do ano passado. O bebé, Manuel Américo Amorim Guedes de Sousa, nasceu este mês com 3 quilos e 700 gramas e já conheceu os pais, que viajaram até ao outro lado do Atlântico para o trazerem para Portugal. Ao que tudo indica, a criança já está em território nacional e já conheceu os irmãos Rui, de 21 anos, e Francisca, de 18, fruto do anterior casamento da empresária com Rui Alegre.Paula Fernanda Ramos Amorim nasceu no Porto e é a mais velha de três irmãs, Marta e Luísa."Sempre foi uma grande referência para mim e uma pessoa para que o trabalho era a razão e alegria de viver", confidenciou numa rara entrevista. Os diálogos à mesa passavam sempre pela importância de manter o legado familiar, pensamento que mantém até aos dias de hoje. "Ter origem num grupo familiar com uma história como a nossa, faz-me trabalhar de forma entusiasta para a preservar e fazer crescer", acrescentou.Aos 18 anos, ingressou no Ensino Superior em Gestão Imobiliária, que não chegou a concluir.Durante os primeiros anos dos filhos, Paula fez questão de se dedicar por completo, sem nunca esquecer a veia empresarial. Em 2005, comprou a Fashion Clinic, "a única loja de luxo multimarcas" e começou a definir o futuro, que se avizinhava próspero. "[O talento para os negócios] é uma característica inata, mas que se melhora e desenvolve com o tempo. O gosto pelo negócio tem de estar lá, para poder ser trabalhado". Atualmente, Paula Amorim gere o Grupo Amorim Luxury e em 2017 assumiu a liderança do Grupo Américo Amorim e está como presidente do conselho de administração da Galp.Recatada no campo pessoal, poucos a conhecem. O grupo de amigos, também é restrito. "", completou.A nível mediático, Cristiano Ronaldo foi a primeira personalidade conhecida em Portugal a recorrer a uma gestação de substituição para ser pai. Em julho de 2010, o internacional anunciou através das redes sociais ter sido pai de um menino, Cristiano Junior. "Acordei com a mãe, que quer manter a sua identidade confidencial, que ficarei com a custódia exclusiva da criança. Não serão reveladas mais informações sobre este assunto", informou em comunicado. O procedimento usado pelo craque, na altura ao serviço do Real de Madrid, Espanha, fez correr muita tinta na imprensa nacional e internacional. A identidade da progenitora de Cristianinho continua secreta. Foi Dolores Aveiro, mãe do atual jogador da Juventus, quem assumiu o papel de cuidadora do primeiro filho de Ronaldo. "É um menino muito especial, mesmo. Acabei por ser mãe e avó ao mesmo tempo", partilhou, recentemente, a matriarca do clã Aveiro.Em julho de 2017, foi anunciado o nascimento dos gémeos Mateo e Eva - também gerados através de barriga de aluguer. Os bebés nasceram no hospital Sharp Gorssmont, no estado de La Mesa, Califórnia, nos EUA. Uma vez mais, foi Dolores a responsável pela entrega dos dois bebés ao filho mais novo. Atualmente, Cristiano Ronaldo é pai de mais uma menina, Alana Martina, fruto da relação com Georgina Rodríguez.