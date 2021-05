Os segredos do corpo de sonho de Catarina Gouveia

Aos 33 anos, Catarina Gouveia é considerada uma verdadeira musa de inspiração em hábitos saudáveis, que lhe permitiram alcançar um corpo de sonho, sendo considerada uma das mulheres mais cobiçadas da atualidade. Rotinas que mantém desde os 25 anos, altura em que sofreu uma crise de acne tardia, que levaram a atriz mudar de forma radical a sua alimentação.









Para Catarina, acordar cedo é uma etapa essencial do seu dia. Se tem compromissos, acorda uma hora mais cedo, por volta das 06h30, para ativar o corpo, antes de tomar o pequeno-almoço, através da prática de exercício físico e ioga.

No que diz respeito à alimentação, também reeducou os seus hábitos e eliminou vários alimentos da sua dieta e descobriu novas receitas. Evita comer laticínios (leite e iogurtes), qualquer tipo de carne e todos os produtos industrializados (bolachas, bolos, cereais de pacote...), optando por uma alimentação com base em produtos biológicos.





A alimentação saudável levou Catarina a despertar para o exercício físico, que considera como uma terapia. Inicialmente, optava por aulas de grupo, mas com o passar do tempo aprendeu a gostar de treinar sozinha para não estar dependente de horários e escolher as suas próprias músicas.

beleza de dentro para fora



Para a atriz, o seu principal segredo de beleza é a sua saúde. A hidratação, com pelo menos dois litros de água por dia, é uma prioridade. À noite, não dispensa a hidratação e limpeza da pele. Além disso, recorre a produtos naturais para máscaras e esfoliações que faz regularmente.