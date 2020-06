Os segredos do novo corpo de Cristina Ferreira

Cristina Ferreira aproveitou para fazer uma escapadinha até ao Alentejo no fim de semana passado e, nas fotografias que partilhou nas redes sociais, arrancou suspiros dos seguidores com as curvas que exibiu à beira da piscina.Aos 42 anos, a apresentadora da SIC está em excelente forma física e a sua nova imagem tem-se transmitido em mais confiança.Além de ter perdido peso, como já partilhou, Cristina Ferreira tem-se agora esforçado por ficar mais tonificada. Para isso, tem contado com algumas armas. Uma delas passa por combater a retenção de líquidos., contou, em direto, no ‘Programa da Cristina’, da SIC, em direto com a chef Joana Barrios.Depois do período de confinamento, a estrela das manhãs do canal de Paço de Arcos também tem tentado voltar às rotinas e, uma delas, passa pelo exercício físico.Enquanto não volta a 100 por cento aos treinos no ginásio com o personal trainer Nuno Neves, vai fazendo caminhadas perto de casa, na Malveira, ao fim do dia e aos fins de semana.Cristina Ferreira assumiu recentemente que perdeu cerca de quatro quilos durante a semana em que ficou em casa no início do estado de emergência.Desde essa altura, a apresentadora diz que a diferença na sua imagem foi bem notória, tendo inclusivamente mudado o número de calças.Agora que tudo começa a retomar alguma normalidade, Cristina até já foi descomprimir para fora de casa, num turismo rural no Sabugueiro, perto da região de Évora, onde o valor de duas noites para quatro pessoas pode oscilar entre os 840 e os 1100 euros.