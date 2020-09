Os segredos do regresso de Teresa Guilherme ao 'Big Brother'

A dois dias de voltar a assumir a condução do ‘Big Brother - A Revolução’, Teresa Guilherme revela-se entusiasmada por regressar ao pequeno ecrã e, em particular, ao reality show que fez dela a ‘rainha’ do género., assinalou nas redes sociais. Esta foi, de resto, uma das poucas ocasiões em que a apresentadora se pronunciou sobre o ‘BB’ nas últimas semanas. É que, ao que a ‘Sexta’ apurou, a TVI pediu a Teresa para não prestar declarações sobre a nova temporada antes da estreia.O segredo mantém-se até ao grande dia. A identidade dos novos residentes da mansão da Ericeira continua no maior dos secretismos, enquanto estes se submetem ao último teste à Covid-19 para se certificarem de que estão "fora de perigo" para viver aque a TVI está a preparar.O tempo encurta-se e Teresa Guilherme, de 65 anos, que substitui Cláudio Ramos na liderança do programa, já está a ultimar todos os pormenores da gala de estreia. Os textos, escritos em parceria com o amigo Miguel Dias, estão praticamente fechados e o vestido também já está decidido. A autoria é de João Rôlo., desvendou a apresentadora sem, no entanto, revelar os detalhes. Os admiradores mais curiosos apostam no branco ou no vermelho, duas das suas cores preferidas.Embora a premissa seja um ‘Big Brother’ totalmente renovado, nem tudo é novo no regresso do reality show. Mafalda Castro e Maria Botelho Moniz transitam da edição anterior e voltam a dar a cara pelas emissões do ‘Diário’, a partir das 19h00, e do ‘Extra’, após a meia-noite, respetivamente.Para trás fica Cláudio Ramos, que chegou a ser anunciado como o anfitrião da nova edição, mas foi afastado posteriormente por Cristina Ferreira, nova diretora de Entretenimento e Ficção da TVI. Uma decisão que causou polémica e foi vista como uma espécie de ‘vingança’ pelo facto de Cláudio ter trocado a SIC pela TVI quando estava ao lado de Cristina na estação de Paço de Arcos., apontou uma seguidora, esta semana, nas redes sociais., afirmou um outro telespectador.A menos de 72 horas da entrada dos novos residentes na casa mais vigiada do País começam a ser desvendados alguns segredos.A mansão, situada na Ericeira, sofreu uma remodelação total.A decoração foi mudada e as paredes foram pintadas. A propriedade vai também apimentar o jogo e proporcionar novas dinâmicas.Os concorrentes foram escolhidos criteriosamente por Teresa Guilherme e por Cristina Ferreira e, segundo a informação até agora disponibilizada, são "pessoas ambiciosas, determinadas, corajosas, lutadoras, revolucionárias, que serão o espelho da nossa sociedade". Vão formar as peças do novo tabuleiro que vai ter como principal mestre o público.A vida no jogo vai estar nas mãos dos telespectadores que pela primeira vez vão ter a oportunidade de decidir todos os passos dos concorrentes.E as nomeações? Este vai ser um dos pontos fortes da nova edição. Segundo a ‘Sexta’ conseguiu apurar, Teresa Guilherme conseguiu um dos seus objetivos: mudar as nomeações para as terças-feiras (na última edição decorreram durante as galas de domingo).Além disso, o voto para eleger aqueles que vão estar em perigo de deixar a casa mais vigiada do País também vai estar nas mãos do público. O prémio, esse, volta a ser de 50 mil euros.