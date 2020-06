Saiba quem são os únicos homens em quem Cristiano Ronaldo confia

Cristiano Ronaldo tem uma vida profissional de sucesso e agitada, mas no lado pessoal mantém-se o mais reservado possível e são poucas as pessoas em quem confia.Com o passar dos anos, CR7 restringiu o seu núcleo de confidentes a menos de cinco pessoas e recentemente esse grupo tornou-se conhecido, quando o craque fez uma reformulação na sua empresa.Nas mudanças, o jogador da Juventus nomeou como sócios da sua empresa o irmão, Hugo, o melhor amigo, Miguel Paixão, e o empresário Miguel Marques, seu braço-direito., diz fonte.Georgina Rodríguez também se assume cada vez mais como parceira de CR7 no mundo dos negócios.Atualmente, a espanhola é sua sócia no negócio de implantes capilares, que abriu no ano passado.