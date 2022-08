Os vestidos do enlace de Jennifer Lopez e Ben Affleck

No fim de semana passado, Jennifer Lopez, de 53 anos, e Ben Affleck, de 50, renovaram os votos numa festa nos EUA que durou três dias.Sabe-se agora que a cantora, de 53 anos, escolheu três vestidos, assinados por Ralph Lauren, para a celebração especial. O primeiro tinha as costas abertas, uma pequena gola e a silhueta sereia terminava com folhos.

Para a festa, JLo escolheu uma criação também em modelo sereia e as costas abertas, mas com um decote acentuado e adornado por brilhantes. Já o terceiro vestido, além de contornar as curvas da cantora, contou com cristais Swarovski.