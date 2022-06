Otávio Monteiro casa no Brasil

Otávio Monteiro já é um homem casado. O jogador do FC Porto viajou até ao seu país natal, o Brasil, para dizer o ‘sim’ à mulher da sua vida, Diandra Machado.Apesar de ter naturalidade portuguesa, o futebolista quis reunir toda a família no Alto da Capela, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul."Um belo dia para me casar com o amor da minha vida", escreveu Diandra, nas redes sociais, enquanto se preparava para a cerimónia, que decorreu ao ar livre, no meio da natureza. Mais tarde, partilhou alguns dos momentos mais importantes da cerimónia através de pequenos vídeos, alguns deles captados por convidados. "Agora podemos dizer: o nosso amor está eternizado!".Os dois filhos do casal, Theo e Ayla, juntaram-se a Alice, fruto de anterior relação de Otávio, e mostraram-se radiantes com o dia especial. "As princesas e o príncipe do ‘papai’", partilhou, orgulhoso, o jogador de 27 anos.O vestido da noiva foi uma criação da estilista do Porto Micaela Oliveira. Diandra elegeu um modelo com saia rodada, um pouco abaixo dos joelhos, com pormenores em renda nas mangas. O craque usou fato azul claro, com laço ao pescoço, e o filho foi vestido de igual.