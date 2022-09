Ousadia: Cláudia Raia nua aos 55 anos

Sem roupa e apenas com as costas de uma cadeira a cobrir as partes íntimas. Foi assim que Cláudia Raia apareceu, este fim de semana, perante os quase oito milhões de seguidores no Instagram.Aos 55 anos, a atriz deu provas de que continua em boa forma física e a ser uma provocadora nata. “A legenda fica para vocês”, escreveu. “Deusa”, “musa”, “poderosa” ou “perfeita” foram alguns dos elogios.