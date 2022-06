Ousadia de Bárbara Bandeira "marca o início de uma nova fase"

01:30

Vânia Nunes

Bárbara Bandeira esperou pelo dia do seu 21º aniversário para lançar o último tema, intitulado ‘Oh Não’. A jovem está empenhada em crescer no mundo da música e mostrou-se mais ousada do que nunca neste novo videoclipe. "Esta música marca o início de uma nova fase e acho que vocês sentem isso", assumiu, momentos depois da canção ter ficado disponível.Emocionada, a filha de Rui Bandeira agradeceu o carinho que recebeu. "Nestas alturas, quando lanço uma música, sinto-me sempre muito abençoada porque o amor que me dão com as mensagens e comentários é indescritível", começou por revelar. "Estou supercontente com tudo. Estava tão ansiosa para lançar isto....".Nas imagens, Bárbara Bandeira mostra a sua versão mais ousada, excêntrica e sensual, evidenciada com os cabelos longos, a maquilhagem e um guarda-roupa arrojado.Numa das imagens, a jovem surge com um macacão cor-de-rosa justo ao corpo a fazer lembrar os que a socialite norte-americana Kim Kardashian usa.