Ousadia e amor em noite da gala Cosme Damião

A praça do Campo Pequeno, em Lisboa, foi palco da gala Cosme Damião, numa noite dedicada ao Benfica... e ao amor. É que, na quinta-feira, foram muitos os craques que aproveitaram para namorar na festa dos encarnados. Foi o caso de Rúben Dias, que se fez acompanhar pela cantora April Ivy, que roubou as atenções num vestido vermelho. Mas foi a companheira de um ex-futebolista que mais deu nas vistas. Com um decote generoso, a mulher de Luisão, Brenda, esteve no centro das atenções.

A gala aconteceu poucos dias depois do 116º aniversário do Sport Lisboa e Benfica. Os desportistas das várias modalidades que representam o clube juntaram-se na praça do Campo Pequeno, em Lisboa.

O presidente dos encarnados, Luís Filipe Vieira, não faltou e protagonizou um discurso neste momento especial. "Ninguém como o Benfica pode comemorar o trabalho e os resultados", afirmou.

Fernanda comandou o evento

A cerimónia foi apresentada pela atriz Fernanda Serrano, que captou as atenções no palco com um vestido decotado, ao lado do jornalista da Benfica TV Luís Costa Branco. "Hoje a terminar este dia especial em grande", escreveu a atriz.