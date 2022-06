Ousadia e workshops marcam regresso do Eros Salão Erótico do Porto

Eros Salão Erótico do Porto

Foto: Ricardo JR

Paulo Jorge Duarte

As últimas novidades na educação sexual, entretenimento para adultos e artes eróticas marcam o regresso do certame Eros Salão Erótico do Porto. A 14ª edição, que decorre no Pavilhão 6 da Exponor, em Matosinhos, vai continuar a quebrar tabus até amanhã, domingo.









Terminadas as restrições da pandemia de Covid-19, a ansiedade é transversal à organização, participantes e público: “Este ano, temos uma área inteiramente dedicada à questão da educação sexual, é uma das novidades. Temos aulas e workshops dos mais variados temas”, revelou Rafaela Rolhas, especialista em sexologia clínica e porta-voz do evento. “O objetivo é educar ao máximo num leque variado de assuntos”, acrescentou.

Para quem se propõe mostrar a sua arte, a expectativa é grande e a ideia passa, obrigatoriamente, pela interação com o público. “É uma liberdade poder estar aqui e poder mostrar e partilhar a minha arte. É algo maravilhoso. Nas coisas que faço, procuro o aspeto bonito e artístico do que estou a fazer”, revelou Mistress Sylvia, uma das participantes.





“Há muitas e boas razões para nos virem visitar. Estão todos convidados!”, reforçou Rafaela Rolhas.