Ousadia: Looks quentes para o frio

19 fev 2022 • 01:40

Vânia Nunes

A dupla de estilistas The Blonds encerrou a Semana de Moda de Nova Iorque com um desfile marcado pela ousadia, com inspiração em vampiros e no filme ‘Matrix’. As modelos fizeram furor com peças em pele, com brilhantes e rendas. Vestidos, macacões e bodies deixaram em evidência as formas femininas.





Michael Kors também apresentou as suas propostas para o outono-inverno, com uma linha inspirada no regresso à vida noturna com o fim do confinamento. Vestidos e casacos estiveram em destaque. Bella Hadid foi uma das estrelas que brilhou na passerelle.