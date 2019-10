Ousadia, sedução e fantasia na ModaLisboa

01:30

Hugo Alves

O segundo dia da ModaLisboa ficou marcado pela cor e pela ousadia dos desfiles de Alexandra Moura, Dino Alves e Ricardo Preto, depois de as transparências terem marcado a noite de arranque do certame.Nuno Gama optou por um espetáculo original, onde foi retratado o conto de ‘O Principezinho’, encabeçado pelo ator João Paulo Sousa. O desfile apresentou "peças únicas, que não serão reproduzidas nunca em quantidade".Entre as estrelas presentes esteve Pedro Barroso, que desfilou para Patrick de Pádua. O ator, que estava afastado de Portugal há um ano e meio, confessou aoque este regresso a solo nacional era muito esperado. "Estive a clarear as ideias. Andei pelo Dubai, Índia, Tailândia... Depois voltei há uns meses e passeei pelo Alentejo. Foi bom depois de anos menos bons", contou.Na ModaLisboa, que decorre até este domingo nas antigas Oficinas de Fardamento do Exército, não faltaram caras conhecidas para ver as últimas tendências para primavera/verão de 2020.