Ovelhas 'expulsam' Cristiano Ronaldo de nova mansão em Inglaterra

Cristiano Ronaldo decidiu deixar a mansão onde passou as primeiras semanas em Manchester, localizada numa zona rural, e culpou as ovelhas presentes na propriedade, por lhe perturbarem o sono."Apesar de a propriedade ser magnífica e estar no meio de campos e bosques, estava também perto de ovelhas que são muito barulhentas de manhã", revelou uma fonte ao jornal inglês ‘The Sun’. As questões de segurança também foram determinantes na decisão de CR7. "Havia um caminho público que cruzava o terreno e, num determinado sítio, podia ver-se um dos portões", acrescentou a mesma fonte.Georgina Rodríguez e os quatro filhos do craque mostraram-se rendidos ao espaço, que tinha sete quartos, piscina interior e uma vasta área exterior, como mostraram nas redes sociais, mas optaram por se instalar numa zona mais tranquila. De acordo com a imprensa inglesa, a família já se mudou para uma outra moradia, localizada também em Cheshire e com os mesmo luxos e comodidades.Apesar deste contratempo o clã mantém o entusiasmo na nova vida. A mesma fonte disse ao ‘The Sun’ que Ronaldo se sente "em casa" e que está ansioso por mostrar os seus locais favoritos à namorada e aos filhos.