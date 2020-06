Pablo Alborán assume homossexualidade: “Espero que esta mensagem ajude alguém"

Pablo Alborán utilizou a sua página de Instagram, esta quarta-feira, dia 17 de junho, para assumir a sua homossexualidade.

"Tenho algo para vos dizer", escreveu o cantor espanhol na legenda do vídeo que partilhou.

"Penso que em muitas situações esquecemo-nos do amor que nos une, que nos torna mais fortes e melhores. E hoje, com este amor, quero contar algo muito pessoal", afirma.



"Sempre lutei contra toda a expressão que vá contra a liberdade ou igualdade, lutei contra o racismo, xenofobia, machismo, transfobia, homofobia, qualquer tipo de ódio, e hoje quero que o meu grito seja um pouco mais forte. Estou aqui para vos dizer que sou homossexual e não há problema, a vida continua na mesma. Preciso é de ser um pouco mais feliz do que já era", acrescentou ainda.

Pablo afirmou ainda que "muitos já sabiam ou imaginavam" e que sempre teve o apoio de todos os que o rodeiam, apesar de nem todos terem essa sorte. "Hoje, sem medo, também espero que esta mensagem ajude alguém. Mas, acima de tudo, faço isto por mim", frisou.

"Sempre escrevi músicas que falam sobre ti, sobre mim e o que está a acontecer à minha volta e qualquer pessoa pode identificar-se com as minhas letras, independentemente do sexo, idade e até idioma, porque para mim a música é livre e quero sentir-me igualmente livre", continuou a dizer no vídeo com cerca de três minutos.

Veja aqui o vídeo:





A carregar o vídeo ...

Cantor de 31 anos deixou mensagem de apoio à comunidade LGBT.